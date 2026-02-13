Trump dice a las tropas que el "miedo" es un poderoso motivador en difíciles negociaciones con Irán

Por Steve Holland y Trevor Hunnicutt

FORT BRAGG, EEUU, 13 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes a los soldados estadounidenses que Irán se ha mostrado "difícil" en las negociaciones nucleares y sugirió que tal vez sea necesario infundir miedo en Teherán para resolver pacíficamente el enfrentamiento.

"Se han mostrado difíciles para llegar a un acuerdo", dijo Trump sobre los iraníes ante una audiencia de soldados en servicio activo en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, después de que funcionarios estadounidenses anunciaran el envío de un segundo portaaviones a Oriente Medio.

"A veces hay que infundir miedo. Es lo único que realmente resolverá la situación", señaló.

Durante su discurso, Trump también hizo referencia al bombardeo estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes en junio.

Anteriormente, dijo que se estaba llevando a cabo el despliegue del portaaviones más grande del mundo para "tenerlo listo" en caso de que fracasaran las negociaciones con Irán.

Omán facilitó las conversaciones entre Irán y Estados Unidos la semana pasada, lo que, según un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, permitió a Teherán evaluar la seriedad de Washington y demostró que existía suficiente consenso para continuar con la diplomacia.

Aún no se han anunciado la fecha y el lugar de la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente viajó a Fort Bragg para reunirse con los soldados de las fuerzas especiales que participaron en la audaz operación del 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Fort Bragg alberga a unos 50.000 soldados en servicio activo.

