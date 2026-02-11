Trump dice a Netanyahu que seguirá negociando con Irán para ver si un acuerdo es posible

Por Matt Spetalnick y Maayan Lubell

WASHINGTON/JERUSALÉN, 11 feb (Reuters) - Donald Trump mantuvo conversaciones con Benjamin Netanyahu el miércoles para discutir la reanudación de las negociaciones nucleares de Estados Unidos con Irán, y dijo que le había comunicado al primer ministro israelí que las conversaciones continuarían para ver si se podía llegar a un acuerdo.

Se esperaba que Netanyahu presionara a Trump para que ampliara las conversaciones con Irán más allá de su programa nuclear, con el fin de incluir límites al arsenal de misiles de la república islámica y otras amenazas a la seguridad.

"No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para ver si se puede llegar a un acuerdo", publicó Trump en Truth Social. "Además, hablamos del enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general".

En su séptima reunión con Trump desde que el presidente regresó al cargo hace casi 13 meses, Netanyahu —cuya visita fue más discreta de lo habitual y cerrada a la prensa— buscaba influir en la próxima ronda de conversaciones de Estados Unidos con Irán tras las negociaciones de la semana pasada en Omán, en un escenario de creciente tensión en Oriente Medio.

Trump ha amenazado con llevar a cabo ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo, y Teherán ha respondido con promesas de represalias, lo que ha avivado el temor a una guerra regional más amplia.

Trump ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo a la seguridad de Israel.

El presidente repitió su advertencia en una serie de entrevistas con medios de comunicación el martes, diciendo que, aunque cree que Irán quiere llegar a un acuerdo, tomaría "medidas muy duras" si se negaran.

Dijo a Axios que estaba considerando enviar un segundo grupo de ataque con portaaviones como parte de un refuerzo masivo de las fuerzas estadounidenses cerca de Irán.

A Israel le preocupa que Estados Unidos pueda buscar un acuerdo nuclear limitado que no incluya restricciones al programa de misiles balísticos de Irán ni el fin del apoyo iraní a grupos armados como Hamás y Hezbolá, según personas familiarizadas con el asunto.

(Información de Matt Spetalnick y Maayan Lubell, con información adicional de Rami Ayyub en Jerusalén, Idrees Al, Phil Stewart y Steve Holland en Washington, y Jana Choukeir en Dubái; edición en español de Paula Villalba y Javier Leira)