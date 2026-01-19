Trump dice a Noruega que ya no se siente obligado a pensar solo en la paz

Por John Irish

PARÍS/OSLO, 19 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en una carta al primer ministro de Noruega que ya no se siente obligado "a pensar en la Paz" por no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y ha reiterado su exigencia de controlar Groenlandia.

La carta, a la que tuvo acceso Reuters, llegó en respuesta a un breve mensaje a Trump del primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, y del presidente finlandés, Alexander Stubb, en el que se oponían a su decisión de imponer aranceles a los aliados europeos por su negativa a que EEUU tome el control de Groenlandia, dijo Stoere en un comunicado. "Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América", escribió Trump en la carta.

Stoere dijo que le había dicho repetidamente a Trump que el Comité Noruego del Nobel, que concede el premio de la Paz, es independiente y que el Gobierno de Noruega no tiene ningún control sobre él.

Trump ha hecho campaña abiertamente por el Nobel de la Paz, que el año pasado fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Machado entregó a Trump su medalla de oro durante una reunión en la Casa Blanca la semana pasada, aunque el Comité Noruego del Nobel ha dicho que el premio no puede ser transferido, compartido ni revocado. En su carta, Trump también volvió a cuestionar la soberanía danesa sobre Groenlandia, diciendo: "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y de todos modos, ¿por qué tienen un 'derecho de propiedad'?". "No hay documentos escritos, es solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos atracando allí."

"El Mundo no está seguro a menos que tengamos el Control Total y Absoluto de Groenlandia", añadió Trump.

