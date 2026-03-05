Trump dice a Reuters que aceptará ayuda de cualquier país en relación con Irán tras oferta drones Ucrania

5 mar (Reuters) -

El presidente de ‌Estados Unidos, ‌Donald ⁠Trump, declaró el jueves a ​Reuters ⁠que aceptaría ⁠la ayuda de ​cualquier país, cuando se ‌le preguntó sobre ​la ​oferta de apoyo de Ucrania para ayudar a combatir los ataques de

los drones ​iraníes.

«Por supuesto que ⁠aceptaré cualquier ayuda de ‌cualquier país», declaró Trump a Reuters en una entrevista telefónica.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ‌dijo el jueves que Ucrania había ⁠recibido una ‌solicitud específica ⁠de Estados Unidos ⁠para que le ayudara a hacer frente a los drones en Oriente ‌Medio.

(Reporte ​de Steve Holland, escrito por Costas Pitas; editado en español ‌por Javier Leira)