Trump dice a Reuters que aceptará ayuda de cualquier país en relación con Irán tras oferta drones Ucrania
5 mar (Reuters) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves a Reuters que aceptaría la ayuda de cualquier país, cuando se le preguntó sobre la oferta de apoyo de Ucrania para ayudar a combatir los ataques de
los drones iraníes.
«Por supuesto que aceptaré cualquier ayuda de cualquier país», declaró Trump a Reuters en una entrevista telefónica.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que Ucrania había recibido una solicitud específica de Estados Unidos para que le ayudara a hacer frente a los drones en Oriente Medio.
(Reporte de Steve Holland, escrito por Costas Pitas; editado en español por Javier Leira)