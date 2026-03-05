Trump dice a reuters que eeuu tendrá un papel en la elección del próximo líder de irán

WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - El presidente ‌Donald Trump dijo ‌el ⁠jueves a Reuters en una ​entrevista ⁠telefónica que Estados ⁠Unidos tendrá un ​papel en la elección ‌del próximo líder de ​Irán.

Trump ​afirmó que aún es muy pronto para elegir un nuevo líder, pero que Mojtaba, ​el hijo del ayatolá ⁠Alí Jamenei, no parece ser una ‌opción probable.

"Queremos participar en el proceso de elección de la persona que va a liderar Irán en ‌el futuro", afirmó el mandatario republicano.

"No ⁠tenemos que volver ‌cada cinco años ⁠y hacer ⁠esto una y otra vez (...) Alguien que sea bueno para el pueblo, bueno ‌para el ​país", agregó.

