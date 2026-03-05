Trump dice a Reuters que EEUU tendrá un papel en la elección del próximo líder de Irán
WASHINGTON, 5 mar (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el jueves a Reuters en una entrevista telefónica que Estados Unidos tendrá un papel en la elección del próximo líder de Irán.
Trump afirmó que aún es muy pronto para elegir un nuevo líder, pero que Mojtaba, el hijo del ayatolá Alí Jamenei, no parece ser una opción probable.
"Queremos participar en el proceso de elección de la persona que va a liderar Irán en el futuro", afirmó el mandatario republicano.
"No tenemos que volver cada cinco años y hacer esto una y otra vez (...) Alguien que sea bueno para el pueblo, bueno para el país", agregó.
(Reporte de Steve Holland; escrito por Costas Pitas; editado en español por Carlos Serrano)