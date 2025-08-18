Trump dice a Zelenski que EEUU ayudaría con seguridad de Ucrania en un acuerdo de paz

Por Andrea Shalal y Max Hunder

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) -

Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos ayudaría a Europa a garantizar la seguridad de Ucrania como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra, mientras él y Volodimir Zelenski iniciaban una reunión organizada apresuradamente en la Casa Blanca para discutir el camino hacia la paz.

Sin embargo, también sugirió que ya no creía que alcanzar un alto el fuego fuera un requisito previo necesario para llegar a un acuerdo de paz, respaldando así la postura defendida por el presidente ruso, Vladimir Putin, y rechazada por Zelenski y la mayoría de los líderes europeos.

"En lo que respecta a la seguridad, habrá mucha ayuda", dijo Trump, que añadió que los países europeos participarían en ella. "Son la primera línea de defensa porque están allí, pero les ayudaremos".

Los dos presidentes respondieron a las preguntas de la prensa en el Salón Oval antes de reunirse en privado, seis meses después de que su última aparición allí se convirtió en un desastre cuando Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelenski en una inusual discusión en público.

Esta vez, la reunión pareció mucho más cordial, a pesar del acercamiento del presidente estadounidense a Rusia en los últimos días tras su cumbre en Alaska con Putin. Zelenski adoptó un tono deferente y expresó más de una vez su gratitud por el apoyo de Estados Unidos.

Zelenski también recibió el respaldo de los líderes de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN, quienes viajaron a Washington para demostrar su solidaridad con Ucrania y presionar por garantías de seguridad sólidas para el país en cualquier acuerdo de posguerra.

Tras su reunión privada, Trump y Zelenski hicieron una aparición conjunta con los líderes europeos antes de las conversaciones multilaterales previstas.

Zelenski calificó la reunión bilateral de "muy buena" y dijo que habían hablado de la importancia de las garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania.

"Es muy importante que Estados Unidos envíe una señal tan clara y esté dispuesto a ofrecer garantías de seguridad", dijo Zelenski.

Trump contó que él y Zelenski habían abordado «muchos temas» durante su reunión.

También volvió a proponer una cumbre a tres bandas con Putin con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz, que el líder ucraniano dijo que apoyaría.

Putin no se ha comprometido públicamente a celebrar la reunión, aunque Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que cree que el líder ruso quiere poner fin a la guerra.

Trump está presionando para que se ponga fin rápidamente a la guerra más mortífera de Europa en 80 años, y Kiev y sus aliados temen que pueda intentar imponer un acuerdo en los términos de Rusia después de que el presidente desplegara literalmente la alfombra roja el viernes en Alaska para Putin, que se enfrenta a cargos de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.

Trump dijo en el Salón Oval que le gustaba la idea de un alto el fuego, pero que podían trabajar en un acuerdo de paz mientras continuaban los combates.

"Me gustaría que pararan, me gustaría que pararan", dijo. "Pero estratégicamente eso podría ser una desventaja para una u otra parte".

Durante la comparecencia posterior, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz rechazaron esa sugerencia.

"No puedo imaginar que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego", dijo Merz. "Así que trabajemos en ello e intentemos presionar a Rusia".

En tanto, funcionarios ucranianos dijeron que ataques con drones dejaron al menos 10 muertos, algo que Zelenski calificó como "un ataque demostrativo y cínico".

El conflicto ha matado o herido a más de un millón de personas de ambos bandos, incluidos miles de civiles, en su mayoría ucranianos, según los analistas. (Reporte de Max Hunder, Tom Balmforth, Trevor Hunnicutt, Sabine Wollrab, Vitalii Hnidyi, Tim Kelly, Fabian Hamacher, Ludwig Burger y Anita Komuves; Editado en español por Javier Leira)