Trump dice: acuerdo sobre Gaza llegó cuando la guerra se estaba volviendo “mala y acalorada”

13 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que un acuerdo sobre Gaza acordado recientemente entre Israel y Hamás era oportuno, ya que las operaciones militares de Israel se estaban volviendo "malas y acaloradas".

"Dije, Bibi, vas a ser recordado por esto mucho más que si mantuvieras eso en marcha, en marcha, en marcha: matar, matar", dijo Trump en un discurso ante el Parlamento israelí, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Solo quiero felicitarle por tener el valor de decir: 'ya está, hemos ganado y ahora disfrutemos de nuestras vidas'".