Trump dice ahora que "preferiría" no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Ucrania. Trump dice ahora que "preferiría" no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump dice ahora que "preferiría" no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "preferiría" no asistir a una reunión con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, pese a que estos últimos días había hecho campaña por una cumbre a tres bandas a nivel de líderes.

"Vamos a ver si Putin y Zelenski colaboran", ha dicho Trump, que en declaraciones a los medios ha apuntado que ambos "no se llevan demasiado bien, por razones obvias".

"Es como el aceite y el vinagre", ha esgrimido en un supuesto símil sobre sus diferencias.

El inquilino de la Casa Blanca ha evitado dar por sentado por tanto que los presidentes de Rusia y Ucrania vayan a reunirse --"veremos", ha señalado-- y sobre su potencial asistencia a la cita, ha admitido que "preferiría no estar".

"Preferiría que se reunieran y ver qué hacen", ha agregado.

Para Trump, seguir con el conflicto al ritmo actual "es muy estúpido", toda vez que deja miles de víctimas a la semana, si bien en esta ocasión ha evitado responsabilizar directamente de la continuación de la guerra a los líderes de los dos países vecinos, como sí ha hecho en otras ocasiones.

Trump se reunió el pasado viernes con Putin en una inédita cumbre en Alaska y, tres días más tarde, recibió en Washington a Zelenski, para una reunión más amplia a la que también asistieron jefes de Estado y de Gobierno de otros países miembros de la UE y de la OTAN.

