Trump dice al NY Post que no ha decidido enviar tropas a Irán para asegurar reservas nucleares

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el lunes que no ha decidido si enviar tropas estadounidenses a Irán para asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido que hay en el país.

«No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni mucho menos», declaró Trump al New York Post cuando se le preguntó sobre las conversaciones entre Israel y Estados Unidos sobre el posible despliegue de fuerzas especiales en la república islámica para incautar y asegurar el material.

La prolongada disputa sobre el programa nuclear de Irán se intensificó hace 10 días y derivó en un conflicto militar, con Estados Unidos e Israel lanzando ataques y Teherán respondiendo con ataques en todo Oriente Medio.

Sin aportar pruebas, Trump afirmó el mes pasado que Teherán estaba empezando a reconstruir el programa nuclear que, según él, había sido «destruido» por los ataques estadounidenses de junio.

Irán niega que esté tratando de construir un arsenal nuclear y afirma que su enriquecimiento de uranio —un proceso que produce combustible para centrales eléctricas y ojivas nucleares, dependiendo de su duración— es estrictamente para uso civil.

(Reporte de Katharine Jackson; editado en español por Javier Leira)