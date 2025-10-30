Trump dice al Pentágono que reanude inmediatamente las pruebas de armas nucleares

Por Trevor Hunnicutt, Ismail Shakil y Kanishka Singh

BUSAN, Corea del Sur, 30 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves al ejército estadounidense que reanude de inmediato las pruebas de armas nucleares tras un paréntesis de 33 años, minutos antes de iniciar una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump hizo el sorpresivo anuncio en Truth Social mientras estaba a bordo de su helicóptero Marine One volando para reunirse con Xi para una sesión de negociación comercial en Busan, Corea del Sur. Informó que estaba dando instrucciones al Pentágono para probar el arsenal nuclear de Estados Unidos en "igualdad de condiciones" con otras potencias nucleares.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que empiece a probar nuestras Armas Nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará inmediatamente", publicó Trump.

"Rusia está en segundo lugar, y China está en un distante tercer lugar, pero estará igualada dentro de 5 años".

Trump parecía estar enviando un mensaje tanto a Xi, que más que ha duplicado el arsenal de cabezas nucleares de China en los últimos cinco años, como al presidente ruso, Vladímir Putin, que ha probado dos nuevas armas de propulsión nuclear en los últimos días.

Rusia dijo que esperaba que Trump haya sido debidamente informada de que Moscú no había probado un arma nuclear, después de que probó un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear el 21 de octubre, realizó simulacros de preparación nuclear el 22 de octubre y probó un nuevo torpedo autónomo de propulsión nuclear el 28 de octubre.

"El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países se dedican a probar armas nucleares. Hasta ahora, no sabíamos que nadie estuviera haciendo pruebas", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Putin, que dirige el mayor arsenal de cabezas nucleares del mundo, ha dicho en repetidas ocasiones que si algún país prueba un arma nuclear, Rusia también lo hará.

Ninguna potencia nuclear -salvo Corea del Norte recientemente en 2017- ha realizado ensayos nucleares explosivos en más de 25 años. La Rusia postsoviética nunca ha realizado pruebas.

La Unión Soviética lo hizo por última vez en 1990, Estados Unidos en 1992 y China en 1996.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a Estados Unidos que cumpliera su compromiso de moratoria de los ensayos nucleares y mantuviera el equilibrio estratégico y la estabilidad mundiales.

No quedó claro de inmediato si Trump se refería a las pruebas con explosivos nucleares, que llevaría a cabo la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, o a las pruebas de vuelo de misiles con capacidad nuclear.

LUGARES DE LAS PRUEBAS SE DECIDIRÁN MÁS ADELANTE

Más tarde, en su camino de regreso a Washington, Trump dijo que las pruebas eran necesarias para garantizar que Washington se mantuviera al día con sus potencias nucleares competidoras.

"Con otros haciendo pruebas, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos", dijo Trump a bordo del Air Force One, agregando que los sitios de pruebas nucleares se determinarían más adelante.

Preguntado sobre si el mundo estaba entrando en una fase de mayor riesgo en torno a las armas nucleares, Trump descartó la amenaza, diciendo que las reservas estadounidenses estaban "bien guardadas" antes de añadir que vería con buenos ojos la desnuclearización.

"Me gustaría ver una desnuclearización porque tenemos muchas y Rusia es la segunda y China la tercera y China se pondrá al día en cuatro o cinco años", dijo.

"De hecho estamos hablando con Rusia sobre eso y China se añadiría a eso si hacemos algo".

(Información de Trevor Hunnicutt, Ismail Shakil, Kanishka Singh y Andrea Shalal; edición de Donna Bryson, Lincoln Feast y Stephen Coates; editado en español por Patrycja Dobrowolska)