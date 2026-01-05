Trump dice Delcy Rodríguez puede pagar precio más alto que Maduro "si no hace lo que debe"

WASHINGTON, 4 ene (Reuters) - Donald Trump ⁠dijo el domingo que ⁠la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, puede pagar un precio más alto ⁠que ‌el derrocado ​líder Nicolás Maduro "si no hace lo ​que debe", según una entrevista ‌con la revista The Atlantic.

Trump ‌elogió inicialmente a ​Rodríguez el sábado, después de que las fuerzas estadounidenses sacaran de Caracas a Maduro y a su esposa.

Rodríguez dijo más tarde, sin embargo, que su país defendería sus recursos naturales.

"Si ella ⁠no hace lo que debe, va a pagar ​un precio muy grande, probablemente más grande que Maduro", dijo Trump en la entrevista telefónica realizada a su llegada a su campo de golf de West Palm Beach, ⁠en Florida.

Trump defendió su decisión de tomar a ​Maduro por la fuerza, diciendo a la revista: "Sabes, la reconstrucción allí y el cambio de ‍régimen, como quieras llamarlo, es mejor que lo que tienes ahora. No puede ser peor".

Trump también dijo que otros países podrían ser objeto ​de una intervención estadounidense. "Necesitamos Groenlandia, absolutamente", dijo sobre la isla que forma parte de Dinamarca.

(Reporte de Doina Chiacu; ‍Editado en español por Javier Leira)