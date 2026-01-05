Trump dice Delcy Rodríguez puede pagar precio más alto que Maduro "si no hace lo que debe"
WASHINGTON, 4 ene (Reuters) - Donald Trump dijo el domingo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, puede pagar un precio más alto que el derrocado líder Nicolás Maduro "si no hace lo que debe", según una entrevista con la revista The Atlantic.
Trump elogió inicialmente a Rodríguez el sábado, después de que las fuerzas estadounidenses sacaran de Caracas a Maduro y a su esposa.
Rodríguez dijo más tarde, sin embargo, que su país defendería sus recursos naturales.
"Si ella no hace lo que debe, va a pagar un precio muy grande, probablemente más grande que Maduro", dijo Trump en la entrevista telefónica realizada a su llegada a su campo de golf de West Palm Beach, en Florida.
Trump defendió su decisión de tomar a Maduro por la fuerza, diciendo a la revista: "Sabes, la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieras llamarlo, es mejor que lo que tienes ahora. No puede ser peor".
Trump también dijo que otros países podrían ser objeto de una intervención estadounidense. "Necesitamos Groenlandia, absolutamente", dijo sobre la isla que forma parte de Dinamarca.
