Trump dice EEUU responderá de forma "muy contundente" si Canadá firma acuerdo comercial con China

A bordo del Air Force One, 31 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos respondería de manera significativa si Canadá sigue adelante con el acuerdo comercial que ha negociado con China.

"Si llegan a un acuerdo con China, sí, tomaremos medidas muy importantes", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

"No queremos que China se apodere de Canadá. Y si llegan al acuerdo que él pretende alcanzar, China se apoderará de Canadá", señaló.

Trump declaró la semana pasada que impondría aranceles del 100% a Canadá si su vecino del norte sigue adelante con un acuerdo comercial con China. (Reporte de Trevor Hunnicutt, escrito por Andrea Shalal; editado en español por Javier Leira)