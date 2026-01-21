Trump dice en Davos que quiere negociaciones inmediatas para comprar Groenlandia

DAVOS, SUIZA, 21 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles negociaciones inmediatas que lleven a un acuerdo para adquirir Groenlandia, añadiendo que no usaría la fuerza en su campaña por la isla.

"Busco negociaciones inmediatas para, una vez más, discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo Trump a los líderes mundiales reunidos en Davos, Suiza.

El mandatario señaló que Estados Unidos es el único capaz de asegurar Groenlandia y que la necesidad urgente de negociar no tenía nada que ver con las tierras raras.

