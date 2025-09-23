Trump dice en la ONU que el cambio climático es una "estafa"

NACIONES UNIDAS, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó el cambio climático como "la mayor estafa" del mundo durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el martes, redoblando su escepticismo sobre las iniciativas medioambientales globales y las instituciones multilaterales.

Los científicos dicen que el cambio climático es real y está provocado sobre todo por el hombre, y que está empeorando. Señalan el aumento de las temperaturas, la intensificación de las tormentas y el deshielo como señales claras.

Grupos como la ONU han advertido de que esperar demasiado para actuar podría causar graves daños al planeta y a las personas. (Reporte de Gram Slattery y Jarrett Renshaw; editado en español por Carlos Serrano)