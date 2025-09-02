Trump dice está comprometido a enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago

(Agrega detalles)

WASHINGTON, 2 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que planea enviar tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos para combatir el crimen en Chicago, lo que supondría un esfuerzo extraordinario por militarizar otra ciudad gobernada por los demócratas.

Las declaraciones de Trump se producen pocas horas después de que un juez federal le impidiera a su gobierno utilizar al Ejército para combatir la delincuencia en California.

"Vamos a entrar. No he dicho cuándo, pero vamos a entrar", dijo Trump a periodistas reunidos en el Despacho Oval.

"Tenemos derecho a hacerlo", agregó Trump, y añadió que la intervención federal se extendería también a Baltimore.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo el fin de semana que la policía local no colaborará con ninguna tropa de la Guardia Nacional ni con agentes federales si Trump los despliega en la ciudad en los próximos días, como ha amenazado en el pasado.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un demócrata cuyo nombre también ha sonado como posible candidato presidencial para 2028, ha dicho que el presidente carece de autoridad legal para desplegar tropas en su estado.

Trump ha estado amenazando con ampliar su ofensiva federal contra las ciudades gobernadas por demócratas a Chicago, presentando el uso del poder presidencial como una medida urgente para combatir la delincuencia, a pesar de que las autoridades locales citan descensos en los homicidios, la violencia con armas de fuego y los robos.

Es casi seguro que Trump se enfrentará a retos legales si utiliza una disposición conocida como Sección 12406 para enviar tropas de la Guardia Nacional de estados liderados por republicanos a bastiones demócratas.

Chicago ha tenido durante mucho tiempo altos niveles de violencia con armas de fuego, pero la delincuencia, incluidos los homicidios, ha disminuido en el último año. La ciudad ha registrado 84 homicidios en lo que va de 2025, la cifra más baja en más de 50 años, según el alcalde.

