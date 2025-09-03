Trump dice estar decepcionado con Putin y que no le preocupan los lazos entre China y Rusia

Por Kanishka Singh y Ryan Patrick Jones

WASHINGTON, 3 sep (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que estaba "muy decepcionado" con el presidente ruso, Vladimir Putin, y añadió sin dar más detalles que su Gobierno planeaba tomar algunas medidas para reducir las muertes en la guerra de Rusia en Ucrania.

El líder republicano también dijo que no le preocupaban los cálidos lazos entre Rusia y China.

Trump celebró una cumbre con Putin en Alaska a mediados de agosto y posteriormente se reunió en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con los principales líderes europeos y de la alianza de la OTAN.

Tras esas reuniones, Trump dijo que esperaba que Zelenski y Putin mantuvieran un encuentro bilateral antes de una reunión trilateral en la que también participaría Trump. Zelenski ha dicho que Rusia estaba haciendo todo lo posible para impedir una reunión entre él y Putin, mientras que Rusia dice que la agenda para dicha reunión no estaba lista.

"Estoy muy decepcionado con el presidente Putin, puedo decirlo, y haremos algo para ayudar a la gente a vivir", dijo Trump en una entrevista en The Scott Jennings Radio Show.

Trump ha dicho a Zelenski que Washington ayudaría a garantizar la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo. Trump también ha renovado su amenaza de imponer más sanciones a Rusia si no se avanza hacia un acuerdo pacífico en Ucrania.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania y Trump ha dicho que el "intercambio de tierras" y los cambios en el territorio serán cruciales para cualquier acuerdo.

Ucrania se opone a la idea de reconocer legalmente cualquier territorio ucraniano como ruso, pero ha reconocido tácitamente que es casi seguro que tendrá que aceptar algunas pérdidas territoriales de facto.

CHINA-RUSIA

A Trump también se le preguntó en la entrevista si le preocupaba "la formación de un eje contra Estados Unidos con China y Rusia".

"No me preocupa en absoluto. (...) Tenemos el ejército más fuerte del mundo, con diferencia. Nunca utilizarían sus fuerzas armadas contra nosotros.

Créanme", afirmó.

El presidente chino, el martes para mantener conversaciones en China y le llamó su "viejo amigo".

Xi también mantuvo conversaciones el lunes con el, Narendra Modi, cuyo país ha estado en el punto de mira de Trump por sus compras de petróleo ruso.

China inició el miércoles el mayor desfile militar de su historia, en una muestra de su creciente poder de fuego e influencia geopolítica, mientras Xi trataba de presentar a Pekín como el guardián de un orden internacional posterior a Estados Unidos.

"Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y largo día de celebración. Por favor, den mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América", dijo Trump en una publicación en Truth Social. (Información de Kanishka Singh en Washington y Ryan Patrick Jones en Toronto; edición de Alistair Bell y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)