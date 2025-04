Trump dice estar "en muy buena forma" tras chequeo médico

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el viernes por la noche que se sentía "en muy buena forma" horas después de someterse a un chequeo médico.

"Me sentí en muy buena forma. Buen corazón", declaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. "Me sometí a una prueba cognitiva. No sé qué decirles, salvo que acerté todas las respuestas", añadió.

bur-tgb/acb/erl/atm