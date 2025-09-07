Trump dice estar listo para segunda fase de sanciones a Rusia por guerra en Ucrania

WASHINGTON, 7 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que está listo para pasar a la segunda fase de sanciones a Rusia, en comentarios que sugieren que está más cerca de aumentar la presión contra Moscú o sus compradores de petróleo debido a su frustración por la guerra en Ucrania.

Trump ha amenazado repetidamente a Moscú con nuevas sanciones, pero no tomó ninguna medida mientras mantenía conversaciones. Los últimos comentarios sugieren una postura cada vez más agresiva, pero el republicano se abstuvo de decir que estaba comprometido con esa decisión o lo que podría implicar esa segunda fase.

A la pregunta de un periodista en la Casa Blanca de si está listo para pasar a la segunda fase de sanciones frente a Rusia, Trump respondió: "Sí, lo estoy".

Trump se ha sentido frustrado por su incapacidad para poner fin a los combates en Ucrania, después de que inicialmente predijera que sería capaz de acabar con la guerra rápidamente cuando asumió el cargo en enero.

