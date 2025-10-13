Trump dice estar listo para un acuerdo con Irán cuando Teherán lo esté

Por Jana Choukeir y Ahmed Elimam

13 oct (Reuters) - Estados Unidos está preparado para llegar a un acuerdo con Irán cuando Teherán esté listo, dijo el presidente estadounidense Donald Trump en un discurso ante el Parlamento israelí el lunes.

Teherán y Washington celebraron cinco rondas de conversaciones nucleares, antes de una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, a la que Washington se sumó atacando instalaciones nucleares iraníes clave.

Las conversaciones se enfrentaron a importantes escollos, como la cuestión del enriquecimiento de uranio en suelo iraní, que las potencias occidentales quieren reducir a cero para minimizar cualquier riesgo, un plan que Teherán ha rechazado.

"Estamos listos cuando ustedes lo estén y será la mejor decisión que Irán haya tomado nunca, y va a suceder", dijo Trump, refiriéndose a un acuerdo con Irán.

"La mano de la amistad y la cooperación está abierta. Les digo que ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo (...) sería genial si pudiéramos llegar a un acuerdo", dijo Trump ante la Knesset israelí.

El sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán dio la bienvenida a una posible propuesta "justa y equilibrada" de Estados Unidos sobre su programa nuclear, pero dijo que Teherán no ha recibido ningún punto de partida para la negociación.

"Si recibimos una propuesta razonable, equilibrada y justa de los estadounidenses para las negociaciones, sin duda la consideraremos", dijo Abbas Araqchi a la televisión estatal el sábado, agregando que Teherán y Washington habían estado intercambiando mensajes a través de mediadores. (Reporte de Jana Choukeir y Ahmad Elimam Edición en español de Javier López de Lérida)