Trump dice estar "muy descontento" con España por gasto defensa, amenaza con sanciones

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) -

El presidente Donald Trump amenazó el martes con imponer sanciones comerciales a España, incluidos aranceles, afirmando que no está satisfecho con su negativa a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% y calificando la medida de irrespetuosa con la OTAN.

"Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su cifra hasta el 5% (...) así que no estoy contento con España", dijo Trump a periodistas.

"Estaba pensando en imponerles sanciones comerciales mediante aranceles por lo que han hecho, y creo que lo haré", añadió Trump.

El presidente se refería a que España es el único miembro de la alianza de 32 países que no se ha comprometido a aumentar el gasto militar al 5% del PBI, tal y como acordaron los líderes de la OTAN en junio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consiguió una exención de última hora en ese momento, alegando que España solo gastaría hasta un 2,1%, lo que calificó de suficiente y realista.

España ha argumentado que compensa el menor gasto con una fuerte contribución de tropas a las misiones de la OTAN, incluidos los despliegues en Letonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Turquía.