Trump dice haber alcanzado un acuerdo de comercio con Corea del Sur

GYEONGJU, Corea del Sur, 29 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se había alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur.

"Lo hicimos, lo hicimos. Llegamos a un acuerdo", dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre si se había alcanzado un acuerdo, antes de una cena ofrecida por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

"Llegamos a un acuerdo, más o menos finalizado", añadió después, sin dar más detalles.

El won subía un 0,54% frente al dólar a las 1001 GMT, tras conocerse la noticia.

A falta de acuerdo, los fabricantes surcoreanos de automóviles y acero debían pagar aranceles estadounidenses del 25%, en lugar del 15% acordado en julio, lo que les coloca en desventaja frente a sus competidores japoneses, que pagan un 15% tras el acuerdo de Tokio con Estados Unidos.

La cumbre Trump-Lee se produjo durante la gira por tres países asiáticos del presidente estadounidense, que comenzó en Malasia con una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Responsables surcoreanos dijeron que ambos países siguen "fuertemente" divididos sobre la parte en efectivo de un paquete de inversión de US$350.000 millones, ya que Seúl ha tratado de reducirlo aumentando la parte de préstamos y garantías de préstamos. (Información de Trevor Hunnicutt en Gyeongju y Cynthia Kim en Seúl; edición de Ed Davies y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Paula Villalba)