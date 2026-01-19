Trump dice no sentirse obligado a "pensar sólo en la paz" tras no ganar el Nobel

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo al primer ministro noruego que ya no se siente obligado a pensar "sólo en la Paz", después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel, según un mensaje publicado en varios medios este lunes.

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por hacer detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la Paz", escribió Trump en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, publicado en varios medios.

La autenticidad del mensaje fue confirmada a AFP por una fuente cercana, y por el propio primer ministro al diario noruego VG.