Trump dice que agradece "la aprobación de TikTok" tras llamada con presidente chino Xi
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que había logrado avances en muchos temas, entre ellos el comercio y la aprobación de un acuerdo sobre TikTok, en una conversación telefónica con su par chino, Xi Jinping.
"Acabo de terminar una llamada muy productiva con el presidente Xi de China (...) La conversación ha sido muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos con interés reunirnos en la APEC", dijo Trump en una publicación en Truth Social.
(Reporte de Katharine Jackson, Doina Chiacu y Bhargav Acharya; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)
