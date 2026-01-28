Trump dice que Alex Pretti, el hombre tiroteado en Minnesota, no debería haber llevado arma

Por Jarrett Renshaw

27 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Alex Pretti, el hombre abatido mortalmente por un agente federal durante un enfrentamiento en Mineápolis, no debería haber tenido un arma o cargadores completamente cargados, comentarios que lo pusieron en desacuerdo con los grupos defensores de los derechos de las armas y algunos republicanos.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con los representantes que describieron a Pretti como un agresor doméstico, Trump dijo: "No he oído eso, pero ciertamente no debería haber un arma".

Trump, en declaraciones a los periodistas en un restaurante de Iowa, añadió después: "Llevaba un arma. Eso no me gusta. Tenía dos cargadores completamente cargados. Son muchas cosas malas. Y a pesar de eso, diría que es muy desafortunado".

Pretti, con licencia para portar armas ocultas, fue abatido el sábado por agentes federales durante una operación de control de inmigración en Mineápolis. El tiroteo suscitó numerosas críticas y provocó una reorganización de la cúpula directiva ordenada por la Casa Blanca.

Grupos defensores de los derechos de las armas, entre ellos la influyente Asociación Nacional del Rifle y Gun Owners of America (traducido como Propietarios de Armas de EEUU), afirmaron que Pretti portaba legalmente un arma oculta. El vídeo del asesinato de Pretti fue compartido y nunca tocó su arma antes de ser disparado, las afirmaciones iniciales de algunos responsables de que representaba una amenaza para las fuerzas del orden.

"Puedes caminar con un arma y puedes protestar pacíficamente mientras estás armado", dijo Luis Valdés, portavoz de Gun Owners of America, un grupo de presión defensor de los derechos de las armas. "Es una tradición histórica estadounidense que se remonta al Motín del té de Boston".

"No estamos contentos", dijo Valdés sobre los últimos comentarios de Trump.

La Asociación Nacional del Rifle emitió un comunicado el martes por la noche tras los comentarios del presidente en Iowa.

"La NRA cree inequívocamente que todos los ciudadanos respetuosos de la ley tienen derecho a poseer y portar armas en cualquier lugar donde tengan derecho legal a estar", publicó el grupo en la red social X.

Los grupos defensores de los derechos de las armas son uno de los bloques de votantes más leales del Partido Republicano. Esas declaraciones de Trump y otros representantes del Gobierno han abierto una brecha antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump hizo comentarios mientras saludaba a sus partidarios en un restaurante de Iowa antes de un discurso programado sobre la economía. Dijo que su máximo responsable de fronteras, Tom Homan, se había reunido con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y que se esperaba que se reuniera con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, más tarde el martes. (Información de Jarrett Renshaw; información adicional de Nathan Layne; edición de Colleen Jenkins y David Gregorio; editado en español por Patrycja Dobrowolska)