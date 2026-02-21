Trump dice que aumentará el tipo arancelario global del 10% al 15%

WASHINGTON, 21 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que aumentará los aranceles temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses del 10% al 15%, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema falló en contra de su anterior programa arancelario.

Trump había anunciado inmediatamente un arancel general del 10% el viernes tras la decisión del tribunal, que consideró que el presidente se había excedido en sus competencias al imponer una serie de tasas más elevadas en virtud de una ley de emergencia económica.

Los nuevos gravámenes se basan en una ley independiente, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de 150 días.

En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que utilizaría ese período para trabajar en la emisión de otros aranceles "legalmente permisibles". La administración tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten gravar con impuestos las importaciones de productos o países específicos, basándose en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

"Yo, como presidente de Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%", escribió en una publicación en Truth Social.

Trump no ha dado señales de dar marcha atrás en su guerra comercial global en las horas posteriores a la decisión del tribunal por 6 votos contra 3, atacando a los jueces en términos personales e insistiendo en que conserva la facultad de imponer aranceles según lo considere oportuno. (Reporte de Doina Chiacu; edición de Rod Nickel; Editado en Español por Ricardo Figueroa)