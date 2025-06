Trump dice que aún no es muy tarde para que Irán logre acuerdo que detenga ataques israelíes

Por Maayan Lubell, Parisa Hafezi y Steve Holland

JERUSALÉN/DUBÁI/WASHINGTON, 13 jun (Reuters) -

Israel lanzó el viernes una enorme ola de ataques contra Irán, destruyendo la enorme instalación nuclear subterránea iraní, aniquilando a la totalidad de su cúpula militar y matando a científicos nucleares en el mayor ataque directo jamás perpetrado entre ambos enemigos.

Irán declaró que "las puertas del infierno se abrirán" en represalia, mientras que Israel afirmó que los ataques eran solo el comienzo de su campaña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún no era demasiado tarde para que Irán detuviera los ataques israelíes alcanzando un acuerdo para frenar su programa nuclear.

Al caer la noche del viernes, los medios iraníes informaron de varias explosiones en lo que parecía ser una segunda ola de ataques.

"Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar dirigida a contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel", dijo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, la madrugada del viernes en un discurso televisado que invocó el fracaso del mundo en prevenir el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial.

La operación israelí "continuará durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza", afirmó.

Dentro de unas generaciones, la historia registrará que nuestra generación se mantuvo firme, actuó a tiempo y aseguró nuestro futuro común.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que Israel había "desatado su mano malvada y sangrienta" en un crimen contra Irán y que recibiría "un amargo destino".

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump afirmó que no estaba claro si el programa nuclear iraní había sobrevivido, pero que no era demasiado tarde para que Irán llegara a un acuerdo que detuviera el ataque israelí.

Añadió que las conversaciones nucleares entre Teherán y Estados Unidos, programadas para el domingo, seguían en la agenda, aunque no estaba seguro de si se llevarían a cabo.

"Intenté evitarle a Irán la humillación y la muerte", declaró Trump.

Previamente publicó en Truth Social: "Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada".

DECAPITACIÓN

Dos fuentes regionales afirmaron que al menos 20 comandantes militares iraníes fueron asesinados, una decapitación impactante que recuerda los ataques israelíes que aniquilaron rápidamente el liderazgo de la otrora temida milicia libanesa Hezbolá el año pasado.

Entre los generales muertos el viernes se encontraba el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Mohammad Bagheri, y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami.

El general de división Mohammad Pakpour, quien fue ascendido rápidamente para reemplazar a Salami como comandante de la Guardia, prometió represalias en una carta al Líder Supremo leída por la televisión estatal: "Las puertas del infierno se abrirán ante el régimen asesino de niños".

Veinte personas con las que Reuters habló en Irán describieron una atmósfera de miedo e ira, con algunas personas corriendo a cambiar dinero y otras buscando una salida del país a un lugar seguro.

Mientras algunos iraníes esperaban en silencio que el ataque provocara cambios en el liderazgo clerical de línea dura de Irán, otros prometieron apoyar a las autoridades.

Los medios iraníes mostraron imágenes de bloques de departamentos destruidos e informaron que casi 80 civiles murieron en ataques dirigidos contra científicos nucleares que se encontraban en sus camas y que más de 300 personas resultaron heridas.

La capacidad de Irán para tomar represalias con armas disparadas por sus aliados regionales se ha visto mermada durante el último año, con la caída de su aliado Bashar al-Assad en Siria y la aniquilación de Hezbolá en el Líbano y Hamás en Gaza.

COBARDES

Israel afirmó que Irán había lanzado alrededor de 100 drones hacia territorio israelí en represalia el viernes, pero Irán lo negó y no hubo informes de que ningún dron alcanzara objetivos israelíes.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debía reunirse el viernes a petición de Teherán. Irán afirmó en una carta al Consejo que respondería de forma decisiva y proporcional a los actos "ilegales" y "cobardes" de Israel. El precio del crudo se disparó ante el temor de ataques de represalia más amplios en una importante región productora de petróleo, aunque no hubo informes de daños a la producción o el almacenamiento de petróleo. La OPEP afirmó que la escalada no justificaba cambios inmediatos en el suministro de petróleo. Una fuente de seguridad israelí dijo que comandos del Mossad habían operado en el interior de la república islámica antes del ataque y que la agencia de espionaje y el ejército israelíes habían dirigido una serie de operaciones encubiertas contra el arsenal de misiles estratégicos de Irán. Israel también estableció una base de drones de ataque cerca de Teherán, añadió la fuente. El ejército dijo haber bombardeado las defensas aéreas de Irán, destruyendo "decenas de radares y lanzadores de misiles tierra-aire". Funcionarios israelíes afirmaron que podría pasar algún tiempo antes de que sea más claro el alcance de los daños en el complejo nuclear subterráneo de Natanz, donde Irán ha refinado uranio a niveles que, según países occidentales, son aptos para la fabricación de bombas, no para uso civil. Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles. El organismo de control nuclear de la ONU concluyó esta semana que incumplía sus obligaciones en virtud del tratado global de no proliferación. Teherán había mantenido conversaciones con la administración Trump sobre un acuerdo para frenar su programa nuclear y reemplazar uno que el propio Trump abandonó en 2018. Irán había rechazado la última oferta estadounidense. (Reporte de Reuters; Escrito por Peter Graff, Michael Georgy, Stephen Coates; Editado en español por Benjamín Mejías Valencia, Jorge Ollero Castela y Manuel Farías)