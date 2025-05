Trump dice que China ha "violado totalmente" el acuerdo con EEUU sobre aranceles, minerales

Por David Lawder, Michael Martina y Katharine Jackson

WASHINGTON, 30 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que China ha violado un acuerdo con Washington para reducir mutuamente los aranceles y las restricciones comerciales sobre minerales críticos, y lanzó una nueva amenaza velada de endurecer su postura con Pekín.

Trump afirmó haber llegado a un acuerdo rápido a mediados de mayo con funcionarios chinos para que ambos países se apartaran de los aranceles de tres dígitos durante 90 días. Aseguró que lo hizo para evitar que China se enfrentara a una situación devastadora, el cierre de fábricas y el malestar social causados ​​por sus aranceles de hasta el 145% sobre las importaciones chinas.

El mensaje de Trump no especificó cómo China había violado el acuerdo alcanzado en Ginebra, Suiza, ni qué medidas tomaría contra Pekín.

Sin embargo, un funcionario estadounidense dijo a Reuters que, al parecer, China estaba actuando con lentitud respecto a sus promesas de emitir licencias de exportación para minerales de tierras raras.

El acuerdo exigía a China que levantara las contramedidas comerciales que restringen sus exportaciones de metales críticos necesarios para la producción estadounidense de semiconductores, electrónica y defensa. El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, declaró a la CNBC que el flujo de minerales críticos desde China no se ha reanudado según lo estipulado en el acuerdo de Ginebra. "China está retrasando su cumplimiento, lo cual es completamente inaceptable y debe abordarse", afirmó Greer, sin especificar cómo se haría. Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Washington, dijo que China ha mantenido comunicaciones sobre asuntos comerciales con sus pares estadounidenses desde las conversaciones de Ginebra, pero expresó su preocupación por los controles de exportación estadounidenses. "Recientemente, China ha expresado reiteradamente su preocupación a Estados Unidos por el abuso de las medidas de control de las exportaciones en el sector de los semiconductores y otras prácticas relacionadas", declaró Liu en un comunicado. "China insta una vez más a Estados Unidos a corregir de inmediato sus acciones erróneas, cesar las restricciones discriminatorias contra China y defender conjuntamente el consenso alcanzado en las conversaciones de alto nivel en Ginebra", agregó. Reuters informó esta semana que Estados Unidos ordenó a un amplio sector de empresas que dejaran de enviar productos a China sin licencia y revocó algunas licencias de exportación existentes, según tres personas familiarizadas con el asunto. Los productos afectados incluyen software de diseño y productos químicos para semiconductores, butano y etano, máquinas herramienta y equipos de aviación, según estas fuentes. Los portavoces de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios. CONVERSACIONES "ESTANCADAS" Las conversaciones comerciales de Estados Unidos con China estaban "un poco estancadas" y lograr un acuerdo sobre la línea de meta probablemente necesitará la participación directa del presidente Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, dijo el jueves el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Fox News. Más de dos semanas después de las negociaciones que dieron lugar a una tregua temporal en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, Bessent dijo que el progreso desde entonces ha sido lento, pero afirmó que espera más conversaciones en las próximas semanas. El acuerdo entre Washington y Pekín para reducir los aranceles de tres dígitos durante 90 días provocó un enorme alivio en las bolsas mundiales. Pero no abordó las razones subyacentes de los aranceles de Trump sobre los productos chinos, principalmente las quejas de larga data de Estados Unidos sobre el modelo económico de China, dominado por el Estado e impulsado por las exportaciones, dejando esas cuestiones para futuras conversaciones. (Reporte de David Lawder, Michael Martina y Katharine Jackson en Washington; Reporte adicional de Susan Heavey y Gram Slattery en Washington, Makiko Yamazaki en Tokio y Nathan Layne en Nueva York; editado en español por Benjamín Mejías Valencia, Natalia Ramos y Manuel Farías)