Trump dice que China iniciará el proceso de compra de “energía estadounidense”

30 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que China ha aceptado iniciar el proceso de compra de energía estadounidense.

"De hecho, podría tener lugar una transacción a muy gran escala relativa a la compra de petróleo y gas del gran estado de Alaska. Chris Wright, Doug Burgum y nuestros respectivos equipos de energía se reunirán para ver si se puede llegar a un acuerdo energético de este tipo", dijo Trump en una publicación en Truth Social.

China se ha mantenido alejada de la importación de crudo estadounidense y ha estado revendiendo gas natural licuado (GNL) estadounidense desde principios de este año, ya que los elevados aranceles de Pekín hacían inviables las compras.

Estados Unidos representó alrededor del 5% de las importaciones de GNL de China y el 2% de las importaciones de petróleo crudo de China el año pasado, mostraron datos de las aduanas chinas. (Información de Shubham Kalia en Bengaluru; información adicional de Chen Aizhu en Singapur; edición de Tomasz Janowski y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

