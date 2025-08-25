LA NACION

Trump dice que China tiene que dar imanes a EEUU o se enfrentará a arancel del 200%

25 ago (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que China tiene que dar a Estados Unidos imanes o "tendremos que cobrarles un arancel del 200% o algo así", en medio de la disputa comercial entre las dos naciones.

China es cada vez más sensible sobre las tierras raras y su control sobre el suministro, y añadió varios artículos de tierras raras e imanes a su lista de restricciones a la exportación en abril en represalia al alza de aranceles por parte de Estados Unidos. (Reporte de Steve Holland y Costas Pitas Editado en español por Javier Leira)

