Trump dice que confía menos en el acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán

WASHINGTON, 11 jun (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener menos confianza en que Irán acepte detener el enriquecimiento de uranio en un acuerdo nuclear con Washington, según una entrevista publicada el miércoles.

"No lo sé", dijo Trump el lunes al podcast "Pod Force One" cuando le preguntaron si creía que podría conseguir que Irán aceptara cerrar su programa nuclear. "No lo sé. Sí lo creía y cada vez estoy más y más (...) menos seguro de ello".

Trump ha estado buscando un nuevo acuerdo nuclear para poner límites a las actividades nucleares de Irán y ha amenazado a Teherán con un bombardeo si no se llega a un acuerdo.

Dijo a los periodistas en la Casa Blanca el lunes que había Irán con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el lunes y dijo que las conversaciones con los iraníes eran "difíciles".

En la entrevista del podcast, Trump dijo que los iraníes parecen estar utilizando tácticas dilatorias.

"Estoy menos confiado ahora de lo que hubiera estado hace un par de meses. Algo les ha pasado, pero confío mucho menos en que se llegue a un acuerdo", dijo.

Trump repitió que Estados Unidos no permitirá que Irán tenga un arma nuclear, se llegue o no a un acuerdo.

"Pero sería más bonito hacerlo sin guerras, sin gente muriendo, es mucho más bonito hacerlo. Pero no creo ver el mismo nivel de entusiasmo para que lleguen a un acuerdo", afirmó.

Irán afirma que no tiene planes de construir un arma nuclear y que sólo está interesado en la generación de energía y otros proyectos pacíficos.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias mundiales que ponía límites a las controvertidas actividades nucleares de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones. (Información de Doina Chiacu; edición de Peter Graff y Andrew Heavens; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)