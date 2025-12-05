Trump dice que conversará de comercio con México y Canadá tras evento de FIFA

WASHINGTON, 5 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reuniría con los líderes de Canadá y México más tarde el viernes para hablar de comercio, pero no dio más detalles.

Trump, en declaraciones a la prensa antes del sorteo de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA en Washington, dijo que "se llevaba muy bien con ambos líderes".

Más tarde se le vio hablando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del evento, según un video de la reunión de la FIFA. (Reporte de Jeff Mason, Andrea Shalal, Katharine Jackson y Doina Chiacu; Escrito por de Susan Heavey, Editado en Español por Manuel Farías)