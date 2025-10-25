Trump dice que Corea del Norte es "una especie de potencia nuclear"

LA NACION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Corea del Norte es "una especie de potencia nuclear" al partir hacia Asia para una gira que podría incluir una reunión con el líder Kim Jong Un.

Al ser preguntado a bordo del avión presidencial Air Force One si estaba abierto a la demanda de Pyongyang de ser reconocido como un estado nuclear como condición previa para el diálogo con Washington, Trump respondió: "Bueno, creo que son una especie de potencia nuclear".

"Cuando dices que tienen que ser reconocidos como una potencia nuclear, bueno, tienen muchas armas nucleares, es eso lo que diré".

