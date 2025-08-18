Trump dice que cree que se está avanzando en solución a guerra en Ucrania

WASHINGTON, 18 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que creía que se estaba avanzando en la resolución de la guerra en Ucrania y que era posible que saliera algo de su reciente reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En su comparecencia en la Oficina Oval junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump dijo que era un honor reunirse con Zelenski, y este agradeció a Trump sus esfuerzos.

Trump también afirmó que cree que Putin quiere que la guerra termine. (Reporte de Andrea Shalal, Katharine Jackson Editado en español por Javier López de Lérida)