WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

El presidente ⁠Donald Trump ⁠acogió con satisfacción las cifras de inflación ⁠publicadas ‌el ​martes, utilizando los ​datos de precios al consumidor ‌de Estados ‌Unidos para ​reiterar su presión para que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, recorte las tasas ⁠de interés "significativamente."

Los datos estadounidenses mostraron ​que los precios al consumidor aumentaron en diciembre a medida que se deshacían las distorsiones ⁠relacionadas con el cierre del ​Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en ‍noviembre, consolidando las expectativas de que la Fed dejaría las tasas de interés ​sin cambios este mes. (Reporte de Susan Heavey; Edición en Español ‍de Manuel Farías)