LA NACION

Trump dice que datos de inflación significan que la Fed debe bajar las tasas de interés

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump dice que datos de inflación significan que la Fed debe bajar las tasas de interésAndrew Leyden - ZUMA Press Wire

WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -

El presidente ⁠Donald Trump ⁠acogió con satisfacción las cifras de inflación ⁠publicadas ‌el ​martes, utilizando los ​datos de precios al consumidor ‌de Estados ‌Unidos para ​reiterar su presión para que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, recorte las tasas ⁠de interés "significativamente."

Los datos estadounidenses mostraron ​que los precios al consumidor aumentaron en diciembre a medida que se deshacían las distorsiones ⁠relacionadas con el cierre del ​Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en ‍noviembre, consolidando las expectativas de que la Fed dejaría las tasas de interés ​sin cambios este mes. (Reporte de Susan Heavey; Edición en Español ‍de Manuel Farías)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...