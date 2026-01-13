Trump dice que datos de inflación significan que la Fed debe bajar las tasas de interés
WASHINGTON, 13 ene (Reuters) -
El presidente Donald Trump acogió con satisfacción las cifras de inflación publicadas el martes, utilizando los datos de precios al consumidor de Estados Unidos para reiterar su presión para que el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, recorte las tasas de interés "significativamente."
Los datos estadounidenses mostraron que los precios al consumidor aumentaron en diciembre a medida que se deshacían las distorsiones relacionadas con el cierre del Gobierno que habían reducido artificialmente la inflación en noviembre, consolidando las expectativas de que la Fed dejaría las tasas de interés sin cambios este mes. (Reporte de Susan Heavey; Edición en Español de Manuel Farías)