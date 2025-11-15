Trump dice que demandará a la BBC hasta por US$ 5.000 millones por edición de documental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que demandará a la BBC por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, luego de que la cadena británica se disculpara por la edición engañosa de uno de sus discursos pero descartara pagar una indemnización.

"Los demandaremos por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares, probablemente en algún momento la próxima semana. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One.

Los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC el lunes acusando a la cadena de difamar al presidente por la edición en un video de un discurso antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio hasta el viernes para disculparse y pagar una compensación.

