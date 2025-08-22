Trump dice que despedirá a Cook de la Fed si no dimite
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que despedirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, si no dimite.
"La despediré si no dimite", dijo Trump a los periodistas durante una visita a un museo de Washington centrado en la Casa Blanca.
Cook, la primera mujer negra en formar parte de la junta de la Fed, dijo que no tenía "ninguna intención de ser intimidada para dimitir" después de que Trump pidiera el miércoles su renuncia en base a acusaciones sobre hipotecas que tiene en Michigan y Georgia.
(Reportaje de Andrea Shalal; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas
- 1
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 2
El argentino dueño de la heladería vandalizada en Barcelona contó como fue el incidente y negó las acusación de “discriminación lingüística”
- 3
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 4
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china