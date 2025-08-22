Trump dice que despedirá a Cook de la Fed si no dimite

WASHINGTON, 22 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que despedirá a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, si no dimite.

"La despediré si no dimite", dijo Trump a los periodistas durante una visita a un museo de Washington centrado en la Casa Blanca.

Cook, la primera mujer negra en formar parte de la junta de la Fed, dijo que no tenía "ninguna intención de ser intimidada para dimitir" después de que Trump pidiera el miércoles su renuncia en base a acusaciones sobre hipotecas que tiene en Michigan y Georgia.

