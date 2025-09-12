Trump dice que desplegará a la Guardia Nacional en Memphis

Por Jarrett Renshaw y Andy Sullivan

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que enviará tropas de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, para combatir la delincuencia, después de que su Gobierno tomó el control policial de la capital Washington el mes pasado, algo sin precedentes.

Trump ha tratado de hacer de la delincuencia un asunto central, a pesar incluso de que las tasas de crímenes violentos han caído en muchas ciudades. Su mano dura contra los municipios dirigidos por demócratas ha espoleado las protestas, incluida una manifestación de varios miles de personas en Washington el pasado fin de semana.

“Vamos a Memphis. Memphis tiene profundos problemas”, dijo Trump en una entrevista con el programa "Fox and Friends" de Fox News. "Vamos a arreglarlo, igual que hicimos con Washington".

Trump aseguró que el alcalde de Memphis, un demócrata, está "feliz" con la medida.

La oficina del alcalde de Memphis, Paul Young, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Memphis, una ciudad de 611.000 habitantes a orillas del río Misisipi, tiene una de las tasas de crímenes violentos más altas del país, según las estadísticas del FBI. Cerca del 24% de los residentes viven en la pobreza, más del doble de la media nacional, según la Oficina del Censo.

El Departamento de Justicia Unidos envió agentes federales para ayudar a combatir la delincuencia violenta en la ciudad en 2020, durante el primer mandato de Trump.

El presidente dijo que también podría enviar personal federal a Nueva Orleans, al igual que Memphis, una ciudad de tendencia demócrata en un estado controlado por los republicanos. Ha amenazado con desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, pero hasta ahora no lo ha hecho.

(Escrito por Andrea Shalal; editado en español por Carlos Serrano)