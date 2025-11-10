Trump dice que EE. UU. está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con India
LA NACION
WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con India que ampliaría los lazos económicos y de seguridad entre ambos países, impulsaría las exportaciones energéticas estadounidenses y promovería las inversiones en sectores clave.
"Estamos consiguiendo un acuerdo justo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval durante la toma de posesión de su enviado a la India, Sergio Gor. "Estamos haciendo un trato con India, un trato muy diferente al que teníamos en el pasado".
Trump repitió su optimismo de que el acuerdo podría darse pronto, diciendo: "Nos estamos acercando".
(Reporte de Steve Holland, Editado en español por Javier Leira)
