Trump dice que EE. UU. está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con India

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
WASHINGTON, 10 nov (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados Unidos está cerca de alcanzar un acuerdo con India que ampliaría los lazos económicos y de seguridad entre ambos países, impulsaría las exportaciones energéticas estadounidenses y promovería las inversiones en sectores clave.

"Estamos consiguiendo un acuerdo justo", dijo Trump a periodistas en el Salón Oval durante la toma de posesión de su enviado a la India, Sergio Gor. "Estamos haciendo un trato con India, un trato muy diferente al que teníamos en el pasado".

Trump repitió su optimismo de que el acuerdo podría darse pronto, diciendo: "Nos estamos acercando".

