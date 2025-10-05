Trump dice que EE.UU. ataca otro barco frente a la costa de Venezuela

ESTACIÓN NAVAL NORFOLK, Virginia, 5 oct (Reuters) - Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado por la noche otro barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa de Venezuela, dijo el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que comenzaría a investigar también el tráfico de drogas que ocurre en tierra.

Trump hizo el comentario durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, junto al portaaviones Harry S. Truman. No estaba claro de inmediato si se refería a un ataque anunciado el viernes por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

"En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de volar a los terroristas del cártel", dijo Trump. "Hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno". "Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra". (Reporte Jonathan Ernst, editado por Marco Aquino)