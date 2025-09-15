Trump dice que EE.UU. atacó otra embarcación venezolana con drogas

WASHINGTON, 15 sep (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una embarcación de un cártel de la droga venezolano que se dirigía a Estados Unidos.

Afirmó que tres hombres murieron en el ataque, y añadió que el episodio se produjo en aguas internacionales.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del SOUTHCOM", afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos", agregó.

(Información de Jasper Ward; Editado en español por Javier Leira)