Trump dice que EEUU "comienza a hablar con Cuba" mientras intenta cortar su suministro de petróleo

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos estaba comenzando a hablar con los líderes cubanos mientras su gobierno ejerce una mayor presión sobre la isla gobernada por comunistas y bloquea suministros clave de petróleo.

El presidente republicano hizo el comentario a los periodistas el sábado por la noche mientras volaba hacia Florida. En las últimas semanas, el mandatario ha maniobrado para cortar los suministros de petróleo procedentes de Venezuela y México, y el sábado sugirió que eso obligaría a Cuba a sentarse a la mesa de negociaciones.

Sus objetivos con Cuba siguen siendo poco claros, pero Trump ha centrado más su atención en la isla después de que su gobierno capturara a principios de enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha sido más agresivo al confrontar a naciones que son adversarias de Estados Unidos.

Trump ha dicho que el gobierno cubano está listo para caer.

No ofreció detalles el sábado sobre el nivel de acercamiento que su gobierno ha tenido recientemente con Cuba o cuándo, pero simplemente dijo que "estamos empezando a hablar con Cuba".

Sus recientes movimientos para cortar sus suministros de petróleo han presionado a la isla.

Esta semana pasada, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel a cualquier producto de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. La medida puso presión sobre México, de cuyo petróleo depende Cuba después de que Trump detuviera los envíos de petróleo desde Venezuela tras la destitución de Maduro.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtió que esto podría causar una crisis humanitaria. El viernes dijo que buscaría alternativas para continuar ayudando a Cuba.

"No tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato", dijo Trump el sábado. "Así que Cuba sería libre de nuevo".

Predijo que harían algún tipo de acuerdo con Cuba y dijo: "Creo que, ya sabes, seremos amables".

Price informó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.