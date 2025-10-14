Trump dice que EE.UU. debe tener cuidado con China

WASHINGTON, 14 oct (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos debe tener cuidado con China aunque la relación entre los países es justa.

"Tenemos que tener cuidado con China. Miren, tengo una gran relación con el presidente Xi (Jinping), pero a veces se pone a prueba, porque a China le gusta aprovecharse de la gente, y ellos no pueden aprovecharse de nosotros. Pero tenemos una relación justa con China, y creo que irá bien", dijo Trump durante una reunión con el presidente argentino Javier Milei.

(Reporte de Steve Holland; Editado en español por Javier Leira)