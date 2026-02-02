Trump dice que EEUU e India llegaron a un acuerdo comercial que baja los aranceles

WASHINGTON, 2 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el lunes que había llegado a un acuerdo comercial con la India ⁠que reduce los aranceles de ⁠Estados Unidos sobre los productos indios del 50% al 18% a cambio de que el gigante asiático reduzca las barreras comerciales, deje de comprar petróleo ruso y adquiera ⁠crudo estadounidense ‌y, posiblemente, de ​Venezuela.

"Por amistad y respeto hacia el primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto ​inmediato, hemos acordado un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India, por el que ‌Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, bajándolo del 25% al ‌18%", dijo Trump en una publicación ​en las redes sociales tras una conversación telefónica con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a Reuters que Estados Unidos iba a revocar un arancel punitivo del 25% sobre todas las importaciones procedentes de la India por sus compras de petróleo ruso, que se había sumado a un arancel «recíproco» del 25%.

Modi también se comprometió a comprar más de 500.000 millones de dólares en productos estadounidenses de energía, tecnología, agricultura y otros, ⁠añadió Trump.

"Ha sido maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Estoy encantado de que los productos fabricados en ​la India vayan a tener ahora un arancel reducido del 18%", dijo Modi en X. "Muchas gracias al presidente Trump en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India por este maravilloso anuncio".

Trump insinuó el sábado un posible acuerdo para que la India comprara petróleo venezolano. El acuerdo se produce tras meses de tensas negociaciones comerciales entre las dos democracias más grandes del mundo.

Trump duplicó en agosto los ⁠aranceles sobre las importaciones procedentes de la India hasta el 50% para presionar a Nueva Delhi a ​que dejara de comprar petróleo ruso, y a principios de este mes afirmó que el tipo podría volver a subir si no frenaba sus compras.

Las compras de petróleo venezolano ayudarían a sustituir parte del crudo ruso comprado por la ‍India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

La India depende en gran medida de las importaciones de petróleo, que cubren alrededor del 90% de sus necesidades, y la compra de petróleo ruso más barato ha contribuido a reducir sus costos de importación desde que Moscú invadió Ucrania en 2022 y los países occidentales impusieron sanciones a sus ​exportaciones de energía.

Recientemente, la India ha comenzado a reducir sus compras a Rusia. En enero, estas rondaban los 1,2 millones de barriles por día, y se prevé que disminuyan a alrededor de 1 millón de bpd este mes y a 800.000 bpd ‍en marzo, según un informe de Reuters. (Reporte de Bhargav Acharya; editado en español por Javier Leira)