Trump dice que EE.UU. impondrá un arancel del 50% a las importaciones de cobre

Por Andrea Shalal, Jarrett Renshaw y Ernest Scheyder

WASHINGTON, 8 jul (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciará un arancel del 50% sobre el cobre el martes, con la esperanza de impulsar la producción estadounidense de un metal crítico para los vehículos eléctricos, el hardware militar, la red eléctrica y muchos bienes de consumo. Los futuros del cobre Comex en Estados Unidos subían más de un 12% a un máximo histórico después de que Trump anunciara los aranceles previstos, que llegaron antes de lo que esperaba la industria, y la tasa fue más pronunciada.

Trump dijo a los periodistas en una reunión del gabinete de la Casa Blanca que planeaba hacer el anuncio de los aranceles al cobre más tarde en el día, pero no dijo cuándo entraría en vigor el arancel.

"Creo que el arancel sobre el cobre lo haremos del 50%", dijo Trump. Después de que Trump hablara, el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, dijo en una entrevista en CNBC que los aranceles sobre el cobre probablemente entrarían en vigor a finales de julio o el 1 de agosto. Dijo que Trump publicaría los detalles en su cuenta de la red social Truth en algún momento del martes.

Trump aún tenía que anunciar formalmente los aranceles el miércoles por la noche y varios países, empresas mineras y grupos comerciales dijeron que estaban esperando detalles en firme. Los analistas de RBC Capital Markets dijeron que esperan volatilidad a corto plazo en los precios del cobre y las acciones de las compañías de cobre en caso de que se implemente el arancel. En febrero, el Gobierno anunció una investigación en virtud de la Sección 232 sobre las importaciones estadounidenses del metal rojo. El plazo para que la investigación concluyera era noviembre, pero Lutnick dijo que la revisión ya había finalizado. "La idea es traer el cobre a casa, traer la producción de cobre a casa, traer la capacidad de fabricar cobre, que es clave para el sector industrial, de vuelta a Estados Unidos", dijo Lutnick. La Asociación Nacional de Minería no quiso hacer comentarios y dijo que prefería esperar a que se dieran a conocer los detalles. La Asociación Estadounidense de Minerales Críticos no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. El cobre se utiliza en la construcción, el transporte, la electrónica y muchas otras industrias. Estados Unidos importa aproximadamente la mitad del cobre que necesita cada año y solo cuenta con tres fundiciones de cobre. Los principales proyectos de extracción de cobre en EEUU se han enfrentado a una fuerte oposición en los últimos años por diversos motivos, entre ellos el proyecto Resolution Copper de Río Tinto y BHP en Arizona y el proyecto Pebble Mine de Northern Dynasty Minerals en Alaska. Las acciones del mayor productor mundial de cobre, Freeport-McMoRan, con sede en Phoenix, se disparaban más de un 5% en un momento el martes. La empresa, que produjo 1260 millones de libras (571.530 toneladas métricas) de cobre en EE.UU. el año pasado, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Freeport, que se beneficiaría de los aranceles estadounidenses sobre el cobre pero teme que perjudiquen a la economía mundial, ha aconsejado a Trump que se centre en impulsar la producción de cobre en Estados Unidos. Los países que se verían más afectados por cualquier nuevo arancel estadounidense sobre el cobre serían Chile, Canadá y México, que eran los principales proveedores a Estados Unidos de cobre refinado, aleaciones de cobre y productos de cobre en 2024, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Chile, Canadá y Perú —tres de los mayores proveedores de cobre de EE.UU.— han comunicado al Gobierno de EE.UU. que las importaciones procedentes de sus países no amenazan los intereses de EE.UU. y no deberían ser objeto de aranceles. Los tres tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. (Reportaje de Andrea Shalal y Jarrett Renshaw; información adicional de Polina Devitt en Londres, Divya Rajagopal en Toronto y Fabián Cambero y Daina Beth Solomon en Santiago; edición de Mark Porter, David Gregorio y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)