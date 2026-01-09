Trump dice que EEUU incautó un petrolero que partió de Venezuela sin autorización

9 ene (Reuters) -

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos y las autoridades venezolanas incautaron un petrolero que partió de Venezuela sin su aprobación.

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido a través del GRAN Acuerdo de Energía, que hemos creado para tales ventas", dijo Trump en una publicación en la red Truth Social.

Funcionarios estadounidenses dijeron previamente que Estados Unidos incautó el petrolero Olina en el Caribe, el quinto buque en la mira en las últimas semanas mientras Washington intensifica sus esfuerzos para frenar las exportaciones de petróleo venezolano. (Reporte de Bhargav Acharya en Toronto)