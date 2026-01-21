Trump dice que EEUU no usará la fuerza para adquirir Groenlandia

Por Steve Holland y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 21 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el miércoles el uso de la fuerza en su intento por controlar Groenlandia, pero afirmó en un discurso en Davos que ningún otro país puede asegurar el territorio danés.

“La gente pensó que usaría la fuerza, pero no tengo que usar la fuerza”, dijo Trump en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza. “No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”.

Trump hizo estos comentarios en un discurso muy seguido que se ha visto ensombrecido por el resquebrajamiento de los lazos transatlánticos y las tensiones con Europa por su presión para adquirir Groenlandia.

Trump restó importancia a la cuestión como una “pequeña petición” sobre un “pedazo de hielo” y que una adquisición no sería una amenaza para la alianza de la OTAN que incluye a Dinamarca y Estados Unidos.

“Ninguna nación o grupo de naciones está en posición de poder asegurar Groenlandia aparte de Estados Unidos”, dijo Trump, añadiendo: “busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.

Trump, que el martes puso fin a un turbulento primer año de mandato, está llamado a eclipsar la agenda del FEM, donde las élites mundiales abordan las tendencias económicas y políticas.

Los líderes de la OTAN han advertido que la estrategia de Trump en Groenlandia podría poner patas arriba la alianza, mientras que funcionarios de Dinamarca y Groenlandia han ofrecido un amplio abanico de vías para una mayor presencia estadounidense en el estratégico territorio insular de 57.000 habitantes.

“Queremos un trozo de hielo para protección mundial, y no nos lo dan”, dijo Trump en su discurso ante una sala repleta de líderes empresariales y políticos. (Información de Steve Holland y Trevor Hunnicutt; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Juana Casas)