Trump dice que EE.UU. repartirá ayudas a agricultores hasta que los aranceles los beneficien

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su país entregará ingresos procedentes de los aranceles a los agricultores.

La economía agrícola estadounidense se está desplomando este año debido a los bajos precios de las cosechas y a las disputas comerciales.

Legisladores republicanos han advertido de que los agricultores se enfrentan a pérdidas significativas y han instado a la administración a entregar ayudas antes de fin de año.

"Vamos a tomar parte de ese dinero de los aranceles y dárselo a nuestros agricultores", dijo Trump en la Casa Blanca.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha dicho que el Gobierno está considerando un programa de ayuda usando el enfoque adoptado por la administración anterior de Trump, cuando los agricultores recibieron miles de millones para compensar las pérdidas de una guerra comercial con China.

Los agricultores "se verán perjudicados durante un tiempo, hasta que los aranceles les beneficien", dijo Trump.

"En última instancia, los agricultores van a hacer una fortuna", dijo. (Reporte de Jeff Mason, Maiya Keidan y Leah Douglas en Washington, edición en español de Javier López de Lérida)