Trump dice que EE.UU. y Canadá no retomarán las negociaciones comerciales

WASHINGTON, 31 oct (Reuters) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que Estados Unidos y Canadá no reiniciarán las conversaciones comerciales, pese a que el primer ministro canadiense, Mark Carney, le pidió disculpas por un anuncio político de Ontario en el que aparece el expresidente Ronald Reagan diciendo que los aranceles provocan un desastre. "Me cae muy bien, pero lo que hicieron estuvo mal", dijo. "Se disculpó por lo que hicieron con el anuncio porque era un anuncio falso".

Carney no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump suspendió la semana pasada las negociaciones sobre el anuncio emitido por la provincia canadiense de Ontario y añadió que iba a aumentar los aranceles a Canadá un 10%.

En el anuncio del Gobierno de Ontario aparecía el icono republicano Reagan diciendo que los aranceles a los productos extranjeros provocan guerras comerciales y pérdidas de empleo.

Reagan era conocido por su apoyo al libre mercado y al libre comercio. (Reporte de Jasper Ward, Maiya Keidan y Maria Cheng; edición en español de Javier López de Lérida)