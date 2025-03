Trump dice que el acuerdo de venta de tiktok se alcanzará antes del sábado

Por Andrea Shalal y David Shepardson

A BORDO DEL AIR FORCE ONE/WASHINGTON, 31 mar (Reuters) - E l presidente Donald Trump dijo que el acuerdo con ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, para vender la aplicación de vídeos cortos utilizada por 170 millones de estadounidenses se alcanzaría antes de la fecha límite del sábado.

Trump estableció el 5 de abril como fecha límite en enero para que TikTok encontrara un comprador no chino o se enfrentara a una prohibición de EEUU por razones de seguridad nacional que debía entrar en vigor ese mes según una ley de 2024. "Tenemos muchos compradores potenciales", dijo Trump a la prensa en el Air Force One el domingo por la noche. "Hay un enorme interés en TikTok", añadió. "Me gustaría que TikTok siguiera abierta".

TikTok no hizo comentarios de inmediato. Reuters informó el viernes que la firma de capital privado Blackstone está evaluando realizar una pequeña inversión minoritaria en las operaciones estadounidenses de TikTok, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Blackstone está considerando unirse a los accionistas no chinos de ByteDance, liderados por Susquehanna International Group y General Atlantic, para aportar capital nuevo y pujar por el negocio estadounidense de TikTok. El grupo se ha posicionado como favorito. Washington dice que la propiedad de TikTok por parte de ByteDance la convierte en una empresa en deuda con el Gobierno chino y que Pekín podría usar la aplicación para realizar operaciones de influencia contra Estados Unidos y recopilar datos sobre estadounidenses. Trump había dicho que estaba dispuesto a extender la fecha límite de abril si no se llegaba a un acuerdo sobre la aplicación de redes sociales.

La semana pasada, reconoció el papel que desempeñará China para lograr cualquier acuerdo, incluida su aprobación, y dijo: "Tal vez les daré una pequeña reducción en los aranceles o algo para lograrlo". El vicepresidente JD Vance ha dicho que espera que los términos generales de un acuerdo que resuelva la propiedad de la red social se alcancen antes del 5 de abril.

