Trump dice que el acuerdo sobre Groenlandia aún se está negociando

22 ene (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el jueves que los detalles de un acuerdo de Estados Unidos sobre Groenlandia aún se estaban elaborando, hablando un día después de dar un paso atrás en una amenaza arancelaria y descartar el uso de la fuerza para apoderarse del territorio danés.

"Realmente se están negociando ahora, sus detalles. Pero esencialmente es acceso total. No hay fin, no hay límite de tiempo", dijo Trump a Fox Business Network en una entrevista desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial. (Reportaje de Susan Heavey; Edición de Alex Richardson, Editado en español por Juana Casas)